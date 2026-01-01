Conférences : TÊTE DE CHIENS ! Les animaux à Paris, XVIIIe – XXe siècles Mairie du 11e arrondissement Paris

D’élevage, de compagnie, apprivoisés, domestiqués, au travail, exploités, mobilisés… Les animaux sont partout dans Paris et dans son histoire – jusqu’à l’épisode tristement célèbre des animaux du Jardin des plantes mangés par certains Parisiens pendant le siège de Paris. Si cet événement a marqué la littérature et l’iconographie, c’est surtout depuis les années 1970, et plus encore depuis une vingtaine d’années, que les historiens étudient, en interrogeant de nouvelles sources, la place des animaux dans la ville.

Le Comité d’histoire de la ville de Paris invite trois auteurs d’études récentes pour comprendre les liens entre animaux et citadins et l’importance de la présence animale dans la ville et ses environs du XVIIIe au XXe siècle.

Mardi 27 janvier, 12h30

La ronde des bêtes. Le moteur animal à Paris au XIXe siècle par François Jarrige, maître de conférences, université de Bourgogne.

La suite du programme arrive prochainement !

Le mardi 27 janvier 2026

de 12h30 à 14h00

gratuit sous condition

Conférences gratuites, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon-Blum 75011 Paris

