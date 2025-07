Conférences tout savoir sur la centrale nucléaire Paluel

Conférences tout savoir sur la centrale nucléaire Paluel vendredi 1 août 2025.

Conférences tout savoir sur la centrale nucléaire

Paluel Seine-Maritime

Conférence tous les lundis et vendredis à 10h, 13h30 et 15h00 pour en apprendre davantage sur l’histoire du site et son fonctionnement.

Gratuit Pour tous

Inscription 24h à l’avance- paluel-cip-visites@edf.fr

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie paluel-cip-visites@edf.fr

English : Conférences tout savoir sur la centrale nucléaire

Every Monday and Friday at 10 a.m., 1:30 p.m. and 3:00 p.m., learn more about the history of the site and how it works.

Free For all –

Registration 24h in advance- paluel-cip-visites@edf.fr

German :

Vortrag jeden Montag und Freitag um 10:00, 13:30 und 15:00 Uhr, um mehr über die Geschichte des Ortes und seine Funktionsweise zu erfahren.

Kostenlos Für alle –

Anmeldung 24 Stunden im Voraus- paluel-cip-visites@edf.fr

Italiano :

Ogni lunedì e venerdì alle 10.00, alle 13.30 e alle 15.00, una conferenza per conoscere la storia del sito e il suo funzionamento.

Gratuito Per tutti

Registrazione 24 ore prima paluel-cip-visites@edf.fr

Espanol :

Conferencia todos los lunes y viernes a las 10.00, 13.30 y 15.00 horas para conocer mejor la historia del yacimiento y su funcionamiento.

Gratis Para todos –

Inscripción 24 horas antes- paluel-cip-visites@edf.fr

