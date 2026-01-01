Conférences une heure une expo Les Baux-de-Breteuil

Conférences une heure une expo

Chaque dernier vendredi du mois, les Amis du Patrimoine des Baux-de-Breteuil organisent à l’église Saint Christophe des Baux-de-Breteuil de 19h30 à 21h des conférences sur l’histoire de l’art. Ces conférences sont généralement suivies par un pot de l’amitié. Ouvert et accessible à tous.

Tarifs 7,50 à 10 € par personne.

* Vendredi 30 janvier

Nous nous sommes aimés dans l’art, comme d’autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime, dans l’alcool, dans l’ambition politique. La passion de peindre a été notre lien principal .

Sonia Delaunay.

Une femme… Un couple… Sonia et Robert Delaunay !

Tous deux passionnés de peinture, ils n’ont plus envie d’imiter la nature, ils n’ont plus envie de figuratif, de réalisme… Le fauvisme a ouvert la voie aux couleurs éclatantes.

Ce qui les intéresse, c’est la couleur pure, le mouvement, la simultanéité.

Alors, ensemble, ils inventent un nouveau courant artistique, basé sur les contrastes colorés simultanés, la dynamique des couleurs complémentaires, la force des figures géométriques.

Mais contrairement aux femmes de son époque et notamment aux femmes peintres Sonia ne vit pas dans l’ombre de son mari. Sonia est un tourbillon d’énergie. Toujours en collaboration avec son époux, elle œuvre dans le textile, la décoration, la reliure, les illustrations de livres, la mode vestimentaire ; elle invente des robes simultanées, des costumes simultanés… que d’ailleurs, Sonia et Robert arborent le jeudi soir, quand ils vont danser le tango, au Bal Bullier…

Le simultanéisme des Delaunay ou l’abstraction au quotidien ! non ?… .

Eglise Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 23 39 62 72 apb27160@gmail.com

