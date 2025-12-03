Conférences Université Ouverte Le Rex Champagnole

Conférences Université Ouverte Le Rex Champagnole mercredi 3 décembre 2025.

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Biodiversité et santé les microbes ne sont pas tous nos ennemis.

Dominique-Angèle Vuitton, Professeure émérite d’immunologie clinique, membre de l’Académie nationale de médecine, Université de Franche-Comté.

Les microbes sont habituellement présentés comme nos ennemis, et l’hygiène comme un impératif de bonne santé, voire de savoir-vivre ! Cependant, des milliers de milliards de microbes cohabitent avec nous, et sont indispensables à notre survie ; ils constituent le microbiote . Le microbiote intestinal, le plus important, est le garant d’un système immunitaire efficace et équilibré ; et un environnement riche en biodiversité microbienne influence notre santé dès la période fœtale. La conférence proposée fait le point des vingt dernières années de recherche dans ce domaine. .

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

