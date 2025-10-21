Conférences Université Ouverte Le Rex Champagnole

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole

2026-02-04 18:30:00

Tai Ji et Qi Gong la santé façon chinoise.

Patrick Plésiat, Professeur émérite, UFR Santé, Besançon.

Le Tai Ji et le Qi Gong sont deux disciplines chinoises issues de pratiques populaires traditionnelles, mais qui, dans leur forme actuelle et sous l’influence des autorités chinoises, ont évolué au cours des dernières décennies vers des exercices de santé à but essentiellement préventif, déconnectés de leurs bases martiales et religieuses. La vision du corps en tant que microcosme tend également à s’estomper pour laisser place à une conception physiologique à l’occidentale. Nous verrons quels bénéfices on peut attendre de ces disciplines psychosomatiques qui visent à développer les interactions entre l’esprit et le corps. .

