Conférences Université Ouverte Le Rex Champagnole

Conférences Université Ouverte

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Les jeunes et les réseaux sociaux.

Emmanuel Davoust, Psycho-praticien, Gestalt thérapeute.

On les appelle la génération Alpha, celle née après 2010, qui a connu de nombreux traumatismes, comme la grande pandémie du Covid, la guerre en Europe et au Proche-Orient, les attentats du Bataclan, l’anxiété liée au réchauffement climatique, la crise inflationniste. Des événements qui ont eu des répercussions sur leur vie quotidienne, leur psychisme. L’adolescence a longtemps été secrète ; aujourd’hui, les réseaux sociaux la mettent en avant, elle et son anxiété.

Quel rapport ont les jeunes à leur image et à celles qu’ils voient ? Entre appropriation de l’aspect ludique des réseaux sociaux et conscience de leurs risques, aperçu des vies numériques de notre jeunesse. .

Le Rex 24 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

