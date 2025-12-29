Conférences UTL granite et terroir Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou
Conférences UTL granite et terroir Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou mardi 20 janvier 2026.
Conférences UTL granite et terroir
Châteauneuf-du-Faou 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Conférences UTL granite et terroir à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou .
Châteauneuf-du-Faou 40 Rue des Fontaines Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 69 36 58 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférences UTL granite et terroir
L’événement Conférences UTL granite et terroir Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-12-27 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou