Conférences Vive la forêt Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc
lundi 27 juillet 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Conférences Vive la forêt
Tour de l’Honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-31
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Comment le Médoc s’est-il façonné au fil des millénaires, et quels défis l’attendent face au changement climatique ? L’association Vive la Forêt vous invite à deux conférences passionnantes animées par Marjolaine Lamoureux, océanographe et paléoclimatologue.
À travers un regard scientifique accessible à tous, découvrez l’évolution du territoire médocain depuis le début de l’Holocène, il y a 10 000 ans, puis explorez les enjeux du changement climatique et leurs conséquences pour l’avenir du Médoc.
Deux rendez-vous gratuits à ne pas manquer
Le 27 juillet Le Médoc évolution du territoire depuis le début de l’Holocène, il y a 10 000 ans.
Le 31 juillet Le Médoc face au changement climatique un regard sur l’avenir .
Tour de l’Honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 86 83 68
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English : Conférences Vive la forêt
L’événement Conférences Vive la forêt Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Médoc-Vignoble
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