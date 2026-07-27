Conférences Vive la forêt Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Conférences Vive la forêt

Tour de l’Honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-31

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Comment le Médoc s’est-il façonné au fil des millénaires, et quels défis l’attendent face au changement climatique ? L’association Vive la Forêt vous invite à deux conférences passionnantes animées par Marjolaine Lamoureux, océanographe et paléoclimatologue.

À travers un regard scientifique accessible à tous, découvrez l’évolution du territoire médocain depuis le début de l’Holocène, il y a 10 000 ans, puis explorez les enjeux du changement climatique et leurs conséquences pour l’avenir du Médoc.

Deux rendez-vous gratuits à ne pas manquer

Le 27 juillet Le Médoc évolution du territoire depuis le début de l’Holocène, il y a 10 000 ans.

Le 31 juillet Le Médoc face au changement climatique un regard sur l’avenir .

Tour de l’Honneur 17 Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 86 83 68

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English : Conférences Vive la forêt

L’événement Conférences Vive la forêt Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Médoc-Vignoble