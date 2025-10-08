Conférences Vivre ensemble, un défi démocratique ? -Semaine d’inforamtion sur la santé mentale salle Maurice Pic Valence

Conférences Vivre ensemble, un défi démocratique ? -Semaine d’inforamtion sur la santé mentale

salle Maurice Pic 26, avenue du Président Édouard Herriot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 19:30:00

fin : 2025-10-08 19:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Aujourd’hui, le vivre en commun ne va plus de soi. Les raisons de faire société semblent s’effacer devant le repli sur soi, la montée de l’hyper individualisme et des tensions identitaires, l’atomisation de la vie politique.

Sur inscription.

English :

Today, living together is no longer taken for granted. The reasons for society seem to be disappearing in the face of withdrawal, the rise of hyper-individualism and identity-based tensions, and the atomization of political life.

Registration required.

German :

Heutzutage ist das Zusammenleben nicht mehr selbstverständlich. Die Gründe, eine Gesellschaft zu bilden, scheinen durch den Rückzug auf sich selbst, den Anstieg des Hyperindividualismus und der Identitätsspannungen sowie die Atomisierung des politischen Lebens verwischt zu werden.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Oggi la convivenza non è più scontata. Le ragioni della società sembrano scomparire di fronte ad atteggiamenti ripiegati su se stessi, all’aumento dell’iperindividualismo e delle tensioni identitarie e alla frammentazione della vita politica.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

Hoy en día, la convivencia ya no se da por sentada. Las razones de la sociedad parecen desaparecer frente a las actitudes replegadas sobre sí mismas, el auge del hiperindividualismo y las tensiones sobre la identidad, y la fragmentación de la vida política.

Inscripción obligatoria.

