CONFERNCE La restauration du Palais de la Régence: résultat des recherches archéologiques

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 20:15:00

fin : 2026-04-07 22:15:00

Date(s) :

2026-04-07

La Régence a été édifiée entre 1535 et 1547 pour accueillir une partie des fonctions administratives du gouvernement des possessions des Habsbourg dans le Rhin supérieur.

Elle présente une organisation architecturale peu conventionnelle dans la région, avec un bâtiment en L disposant d’une grande salle au-dessus d’une halle ouverte.

Convertie en caserne lors de la guerre de Trente Ans, elle servira ensuite d’Hôtel de Ville (1701-1961).

La récente campagne de restauration des façades, halle et charpente a été accompagnée par une étude archéologique du bâti.

La conférence rappellera ce programme de restauration avant de détailler les traces spécifiques du chantier de construction d’origine et des modifications ultérieures à partir, entre autres, de l’étude des signes lapidaires et des charpentes.

Conférence animée par Jean-Luc ISNER (architecte du patrimoine) et Lucie WISSENBERG (Archéologie Alsace). 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 18 55 63

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L’événement CONFERNCE La restauration du Palais de la Régence: résultat des recherches archéologiques Ensisheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Centre Haut-Rhin Ensisheim