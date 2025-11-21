Confession – Cie Limitrophe – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 19:00 – 20:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Théâtre et récit fantastique Confession d’un ancien président qui a entrainé son pays au bord d’une crise. Sur la scène, un homme s’avance, une liasse de papiers dans la main. Il semble mal à l’aise, compulse ses notes, commence à lire, se ravise. Cet homme est un ex-président de la République. Ce soir, il prononce l’allocution la plus importante de sa vie. Tour à tour confession ou plaidoirie, lue ou improvisée, sa parole poursuit un but sacré : entrer dans l’Histoire comme le premier président à dire toute la vérité sur ses années au pouvoir. Est-il un habile manipulateur ou un repenti sincère ? Il demande au public de l’écouter et de trancher… de Davide Carnevali, traduit de l’italien par Caroline MichelAvec David Van de WoestyneMise en scène : Olivier Cherki Durée : 1h Tout public à partir de 13 ans Représentations dans le Club Onyx :mardi 10 mars 2026 à 19hmercredi 11 mars 2026 à 15h

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr