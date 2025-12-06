CONFESSIONS de la Cie BoisTonThé Seuilly 37500 Boulages Samedi 6 décembre, 19h00 12 et 8 euros

Une comédie grinçante pour vous divertir et vous faire frissonner.

Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend. Lorsque Martha découvre un danger à cette amitié naissante, cette femme très ordinaire et conventionnelle, décide d’agir. Une comédie grinçante de et avec Catherine Gomez Crouvizier, mise en scène Alain Destouches.

06 12 20 62 25 cbttgomezcrouvizier@gmail.com

Seuilly 37500 Route de l’Abbaye Boulages 10380 Aube