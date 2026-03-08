‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ avec Jann Halexander au Théâtre de l’IMPROMPTU, BORDEAUX Théâtre de l’Impromptu Bordeaux
‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ avec Jann Halexander au Théâtre de l’IMPROMPTU, BORDEAUX Théâtre de l’Impromptu Bordeaux jeudi 19 mars 2026.
‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ avec Jann Halexander au Théâtre de l’IMPROMPTU, BORDEAUX Théâtre de l’Impromptu Bordeaux Jeudi 19 mars, 20h00
Un vampire venu de l´Afrique du Sud, Pretorius Malan, raconte sa vie au public, entre passion et humour noir…
Il ressemble à un homme
Il parle comme un homme
il chante comme un homme
Il est sensuel comme un homme
Il rit comme un homme
Ce n´est pas un homme
c´est un Vampire
Il s´appelle Pretorius Malan
Et il a des choses à vous dire…
2026. Pretorius Malan, centenaire, vampire sud-africain, métis et bisexuel raconte sa vie à un groupe d’étudiants français. Solitaire, aigri, obsédé, dur, il parle de sa vie, de sa liaison passionnelle avec Dracula, de ses victimes et de la société sud-africaine de 1908 à maintenant…
C’est en janvier 2008 au musée des Vampires en région parisienne que le public découvrit le premier vampire d’origine africaine, Pretorius Malan, interprété par le chanteur comédien franco-gabonais Jann Halexander. Un monologue culte, présenté en France, Belgique et en Allemagne, avec près d’une quarantaine de représentations, parfois en période d’Halloween.
Le public pourra redécouvrir au théâtre de l’Impromptu cet étonnant vampire, être cynique, qui raconte sa rencontre avec Dracula puis sa liaison avec Elizabeth de Bathory, gérante de l’hôtel Transylvania, aux environs de la ville du Cap. Le vampire alterne drame et humour noir, réfléchissant sur sa condition d’être non-humain.
Il dresse un portrait au vitriol de la société sud-africaine, gangrenée pendant des décennies par l’Apartheid.
Interdit aux moins de 16 ans.
Ils en parlent
‘Avoir l’estomac bien accroché’ Courrier de l’Ouest
‘Mystérieux’ Le Parisien
‘Etrange, mystique et beaucoup d’humour noir’ Paru Vendu
‘Vampire politiquement incorrect’ Afrik.com
19 mars 2026
Théâtre de l’Impromptu
20h00
8 Cours de la Marne
33000 Bordeaux
Réservation : billetreduc / 0616139832
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-19T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-19T21:00:00.000+01:00
1
Théâtre de l’Impromptu 8 Cours de la Marne 33800 Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde