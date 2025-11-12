Confidences d’un illusionniste Haguenau

Confidences d’un illusionniste

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-12 20:30:00

Un spectacle étonnant qui réconcilie les plus rêveurs et les plus cartésiens d’entre nous !

Pour la première fois, le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il nous révèle les illusions qui guident nos vies nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs, autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit. À travers des expériences surprenantes, il joue avec le désir de découvrir, tout en célébrant la force du mystère, l’envie de croire et la curiosité de savoir. .

English :

An astonishing show that reconciles the most dreamy and the most Cartesian among us!

German :

Ein erstaunliches Spektakel, das die Träumer unter uns mit den kühnsten Köpfen versöhnt!

Italiano :

Uno spettacolo sorprendente che concilia i più sognatori e i più cartesiani tra noi!

Espanol :

Un espectáculo sorprendente que reconcilia a los más soñadores y a los más cartesianos

