Confidences d’un illusionniste Rémi Larrousse La Coupole Saint-Loubès

Confidences d’un illusionniste Rémi Larrousse

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Début : 2026-03-06

Il va vous mentir, mais avec grand talent. Un spectacle théâtralisé qui questionne notre envie de croire, de rêver, à travers des expériences surprenantes. Rémi Larrousse mêle mentalisme et magie pour toute la famille. Il joue avec le désir de découvrir tout en cultivant la force du mystère, la curiosité de savoir. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il nous révèle les illusions qui guident nos vies nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs, autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr

