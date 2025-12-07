CONFIDENCES GESTICULÉES 1978, LA FAMILLE GOLDINI Cuxac-Cabardès
Place de la mairie Cuxac-Cabardès Aude
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Dans le cadre de sa saison culturelle en Montagne Noire, l’association l’Eau Vive vous invite à découvrir 1978 .
1978, je suis né cette année-là, le 3 mars.
Dans ce spectacle, je parle de moi.
1978, c’est le moment où Milton Friedman arrive à imposer ses idées, en Amérique et dans le monde entier. Moi je l’appelle tonton Milton ; parce que, il ne le sait sans doute pas, mais ses idées ont beaucoup influé sur ma vie.
Dans ce spectacle je parle beaucoup d’économie. 1978, c’est la crise. Une crise qui dure depuis 1973, le premier choc pétrolier. L’année suivante, en 1979, c’est aussi la crise, deuxième choc pétrolier. Et les années suivantes, il y a aussi des crises … beaucoup. D’ailleurs aujourd’hui c’est toujours la crise.
Alors dans ce spectacle je parle de crises.
Les crises mondiales et les miennes, crises de rires, de larmes, d’adolescence, de la quarantaine, … Et des fois je montre des photos, ou des objets, des souvenirs, et je mets de la musique. Et je fais même des acrobaties, pour vous surprendre un peu.
De moi, d’économie, de crises, de Milton Friedman et d’acrobatie, c’est de ça dont parle le spectacle.
Participation libre et nécessaire- Pas de réservation.
Et toujours notre buvette bio et locale.
Place de la mairie Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com
English :
As part of its cultural season in the Montagne Noire, the Eau Vive association invites you to discover « 1978 ».
1978, I was born that year, on March 3.
In this show, I talk about myself.
1978 is when Milton Friedman managed to impose his ideas in America and around the world. I call him Uncle Milton, because he probably doesn’t know it, but his ideas have had a big influence on my life.
In this show, I talk a lot about the economy. 1978, the crisis. A crisis that had been going on since 1973, the first oil shock. The following year, 1979, was also a crisis, the second oil shock. And in the years that followed, there were also crises? many of them. In fact, it’s still a crisis today.
So in this show, I talk about crises.
Global crises and my own, crises of laughter, tears, adolescence, midlife? And sometimes I show photos, or objects, souvenirs, and play music. And I even do acrobatics, to surprise you a little.
The show is about me, the economy, crises, Milton Friedman and acrobatics. »
Free participation required no reservations.
And always our organic and local refreshment bar.
German :
Im Rahmen seiner Kultursaison in der Montagne Noire lädt der Verein L’Eau Vive Sie ein, « 1978 » zu entdecken.
1978, ich bin in diesem Jahr, am 3. März, geboren.
In diesem Stück spreche ich von mir.
1978 ist der Moment, in dem Milton Friedman seine Ideen in Amerika und in der ganzen Welt durchsetzt. Ich nenne ihn Onkel Milton, weil er es vielleicht nicht weiß, aber seine Ideen haben mein Leben stark beeinflusst.
In dieser Show spreche ich viel über Wirtschaft. 1978 ist die Krise. Eine Krise, die seit 1973, dem ersten Ölschock, andauert. Das nächste Jahr, 1979, ist ebenfalls eine Krise, der zweite Ölschock. Und auch in den folgenden Jahren gibt es Krisen ? viele. Und heute ist es immer noch eine Krise.
In diesem Stück spreche ich also von Krisen.
Die weltweiten Krisen und meine eigenen, Lach- und Weinkrisen, Teenager- und Midlife-Krisen, ? Und manchmal zeige ich Fotos, oder Gegenstände, Erinnerungen, und spiele Musik. Und ich mache sogar Akrobatik, um Sie ein bisschen zu überraschen.
Von mir, von Wirtschaft, von Krisen, von Milton Friedman und von Akrobatik, davon handelt die Show. »
Teilnahme frei und erforderlich keine Reservierung.
Und immer unser biologischer und lokaler Imbiss.
Italiano :
Nell’ambito della stagione culturale della Montagne Noire, l’associazione Eau Vive vi invita a scoprire « 1978 ».
sono nato nel 1978, il 3 marzo.
In questo spettacolo parlo di me.
il 1978 è stato l’anno in cui Milton Friedman è riuscito a imporre le sue idee all’America e al mondo intero. Lo chiamo zio Milton, perché probabilmente non lo sa, ma le sue idee hanno avuto una grande influenza sulla mia vita.
In questa trasmissione parlo molto di economia. nel 1978 c’è stata la crisi. Una crisi che durava dal 1973, la prima crisi petrolifera. Anche l’anno successivo, il 1979, fu una crisi, la seconda crisi petrolifera. E negli anni successivi ci sono state altre crisi, molte delle quali. In effetti, la crisi è ancora presente oggi.
In questa trasmissione parlo quindi di crisi.
Le crisi del mondo e le mie, crisi di risate, di lacrime, di adolescenza, di mezza età? E a volte mostro foto, o oggetti, souvenir, e suono musica. E faccio anche acrobazie, per sorprendervi un po’.
Lo spettacolo parla di me, di economia, di crisi, di Milton Friedman e di acrobazie
La partecipazione è gratuita e obbligatoria, non è necessaria la prenotazione.
E sempre il nostro punto di ristoro biologico e locale.
Espanol :
En el marco de su temporada cultural en la Montaña Negra, la asociación Eau Vive le invita a descubrir « 1978 ».
nací en 1978, el 3 de marzo.
En este espectáculo, hablo de mí mismo.
1978 fue el año en que Milton Friedman consiguió imponer sus ideas en Estados Unidos y en el mundo entero. Le llamo tío Milton, porque probablemente no lo sabe, pero sus ideas han tenido una gran influencia en mi vida.
En este programa hablo mucho de economía. en 1978 fue la crisis. Una crisis que venía desde 1973, la primera crisis del petróleo. El año siguiente, 1979, también fue una crisis, la segunda crisis del petróleo. Y en los años siguientes también hubo crisis… muchas. De hecho, la crisis sigue con nosotros hoy.
Así que en este programa hablo de crisis.
Las crisis del mundo y las mías propias, crisis de risa, de llanto, de adolescencia, de mediana edad? Y a veces muestro fotos, u objetos, recuerdos, y pongo música. E incluso hago acrobacias, para sorprender un poco.
El espectáculo trata de mí, la economía, las crisis, Milton Friedman y las acrobacias
La asistencia es gratuita y obligatoria, no es necesario reservar.
Y siempre con nuestro bar de refrescos ecológicos y locales.
