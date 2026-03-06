Confidences Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 20:00 –

Gratuit : non 10€ (tarif plein) , 4€ (RSA, carte blanche, enfant moins de 10 ans), 7€ (demandeur d’emploi) Tout public, Adulte

Les artistes Théia & Line Azul présentent : « Confidences ». Un spectacle musical haut en couleurs, entre rires, émotions et complicité. Amies dans la vie et artistes sur scène, Théia et Line Azul unissent leurs univers pour vous offrir Confidences, un spectacle immersif de 1h20 mêlant musique, chansons à texte, théâtre, et bien d’autres surprises inattendues.

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

