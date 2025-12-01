Confidences sur les animaux Barjos La Coccinelle Allègre

Confidences sur les animaux Barjos

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Avec son robot hyper intelligent qui tient dans une valise, Max, un très très dangereux écoterroriste adepte du soulèvement de la couette, pose un pied dans les sciences naturelles et l’autre dans la poésie barrée.

.

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

With his hyper-intelligent robot that fits into a suitcase, Max, a very, very dangerous eco-terrorist and duvet-lifter, puts one foot in the natural sciences and the other in crazy poetry.

German :

Max, ein sehr, sehr gefährlicher Ökoterrorist, der die Bettdecke anhebt, steht mit einem Bein in der Naturwissenschaft und mit dem anderen in der Poesie.

Italiano :

Con il suo robot iperintelligente che entra in una valigia, Max, un eco-terrorista molto, molto pericoloso a cui piace alzare il piumino, ha un piede nelle scienze naturali e l’altro nella poesia folle.

Espanol :

Con su robot hiperinteligente que cabe en una maleta, Max, un ecoterrorista muy, muy peligroso al que le gusta levantar el edredón, tiene un pie en las ciencias naturales y otro en la poesía loca.

L’événement Confidences sur les animaux Barjos Allègre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay