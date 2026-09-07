Informations pratiques

Confidences tunisiennes avec Marie Nimier et Naidra Ayadi Jeudi 17 septembre, 20h30 Auditorium Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Interprétation du roman Confidences tunisiennes de Marie Nimier publié chez Gallimard en 2024, sur la scène de l’Auditorium Julien Gracq.

Par Marie Nimier, autrice, lauréate du prix Médicis en 2004, accompagnée de l’actrice, metteuse en scène et réalisatrice Naidra Ayadi.

Découvrez la Tunisie contemporaine à travers les regards croisés de la romancière Marie Nimier et de la comédienne Naidra Ayadi, révélée dans le film Polisse et récompensée d’un César du meilleur espoir féminin en 2012. Leurs voix donnent vie à un portrait sensible nourri de confidences intimes.

5€ / 10€ https://www.helloasso.com/associations/maison-julien-gracq/evenements/lecture-theatrale-confidences-tunisiennes-avec-marie-nimier-et-naidra-ayadi

Auditorium Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241197355 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-julien-gracq/evenements/lecture-theatrale-confidences-tunisiennes-avec-marie-nimier-et-naidra-ayadi »}]

Interprétation du roman Confidences tunisiennes de Marie Nimier publié chez Gallimard en 2024, sur la scène de l’Auditorium Julien Gracq.

©Maison Julien Gracq