Confiez-nous vos archives au Parc de Clères Clères

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 17:30:00
2025-11-05 2025-11-08 2025-11-09
Collecte d’archives au Parc animalier et botanique de Clères
Le Parc Animalier et Botanique de Clères lance une grande collecte d’archives dédiée à son histoire et à Jean Delacour.
A l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de Jean Delacour (1890-1985), fondateur du Parc animalier et botanique de Clères, le Département de la Seine-Maritime et l’équipe du parc de Clères en lien avec les archives du département lancent une grande collecte d’archives.
Cette opération se déroulera les mercredi 5, samedi 8 et le dimanche 9 novembre 2025 au Parc de Clères.
Une mémoire vivante à préserver
Depuis son ouverture, le parc de Clères a accueilli d’innombrables visiteurs, passionnés de nature, chercheurs et professionnels du monde zoologique. Beaucoup ont pu croiser Jean Delacour, grand explorateur, ornithologue et mécène, dont la vision a façonné ce lieu unique.
Le 15 février 1939, l’essentiel des archives historiques du parc a disparu lors de l’incendie du château. Afin de préserver et enrichir la mémoire du parc et de son fondateur, les habitants, anciens visiteurs, amis et connaisseurs sont invités à contribuer en déposant
– Des archives écrites (correspondances, carnets, documents scientifiques …)
– Des archives iconographiques (photographies, cartes postales, dessins, gravures, peintures …)
– Des témoignages oraux (souvenirs, récits, anecdotes …)
– Des archives filmées (films amateurs, reportages)
Les dons et archives originales sont recherchés.
L’objectif est de constituer un fonds archivistique complet, destiné à la fois aux historiens, aux chercheurs et aux générations futures. Ce travail s’inscrit dans la perspective ambitieuse de valoriser, à terme, le parc de Clères et son fondateur. .
32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
