Confiez-nous vos archives au Parc de Clères Clères

Confiez-nous vos archives au Parc de Clères

Collecte d’archives au Parc animalier et botanique de Clères

Le Parc Animalier et Botanique de Clères lance une grande collecte d’archives dédiée à son histoire et à Jean Delacour.

A l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de Jean Delacour (1890-1985), fondateur du Parc animalier et botanique de Clères, le Département de la Seine-Maritime et l’équipe du parc de Clères en lien avec les archives du département lancent une grande collecte d’archives.

Cette opération se déroulera les mercredi 5, samedi 8 et le dimanche 9 novembre 2025 au Parc de Clères.

Une mémoire vivante à préserver

Depuis son ouverture, le parc de Clères a accueilli d’innombrables visiteurs, passionnés de nature, chercheurs et professionnels du monde zoologique. Beaucoup ont pu croiser Jean Delacour, grand explorateur, ornithologue et mécène, dont la vision a façonné ce lieu unique.

Le 15 février 1939, l’essentiel des archives historiques du parc a disparu lors de l’incendie du château. Afin de préserver et enrichir la mémoire du parc et de son fondateur, les habitants, anciens visiteurs, amis et connaisseurs sont invités à contribuer en déposant

– Des archives écrites (correspondances, carnets, documents scientifiques …)

– Des archives iconographiques (photographies, cartes postales, dessins, gravures, peintures …)

– Des témoignages oraux (souvenirs, récits, anecdotes …)

– Des archives filmées (films amateurs, reportages)

Les dons et archives originales sont recherchés.

L’objectif est de constituer un fonds archivistique complet, destiné à la fois aux historiens, aux chercheurs et aux générations futures. Ce travail s’inscrit dans la perspective ambitieuse de valoriser, à terme, le parc de Clères et son fondateur. .

