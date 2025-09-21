Confiserie du Roy René: Visite des Jardins et du Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Places limitées. Réservation obligatoire.

Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine architechtural », découvrez notre savoir-faire centenaire niché au coeur d’une fabrique moderne et durable pensé par l’architecte Christophe Gulizzi

En plus de vous faire découvrir son savoir-faire centenaire de la fabrication du calisson et du nougat, nous vous proposons une visite des « Jardins du Roy René » pour vous dévoiler l’histoire de l’Amandier en Provence, ainsi que l’engagement du Roy René pour redynamiser la filière « amande » sur notre territoire.

Visite guidée en français + dégustation

Durée : 1h15

Tarif: Gratuit

Une partie de la visite est en extérieur : prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées,…)

En cas d’intempéries, la visite des jardins sera remplacée par une visite guidée du musée.

Guided tour only in French

Confiserie du Roy René 5380 Route d’Avignon – Quartier La Calade – 13089 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 39 29 82 https://www.calisson.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson »}] Fabrique et Musée du Calisson – Labellisé Qualité Tourisme et Entreprise du Patrimoine Vivant Accès par la boutique

