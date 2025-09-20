Conflans au fil de l’eau – Mapping Parc du Prieuré Conflans-Sainte-Honorine

Conflans au fil de l’eau – Mapping 20 et 21 septembre Parc du Prieuré Yvelines

Entrée libre

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T21:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

L’artiste Rozetta s’approprie l’escalier monumental du parc du Prieuré comme toile de projection d’une collection de cartes postales anciennes de Conflans, mises en animation par intelligence artificielle.

Parc du Prieuré 1 rue Pasteur 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Projection de cartes postales anciennes

© Rozetta