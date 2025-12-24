Confluences, Ferme Courbet Flagey

Confluences

Ferme Courbet 28 grande rue Flagey Doubs

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Avec Hugo Diaz et son quartet Hugo Diaz, saxophone ; Alexandre Cahen, piano ; Vladimir Torres, contrebasse ; Louis Cahen, batterie

Dès les premières notes de Confluences nous sommes transportés à travers dix pièces organiques. Hugo Diaz peint un tableau musical fait de contrastes saisissants, de textures sonores délicates et de rythmes changeants. L’album se déploie avec une vigueur et une finesse qui révèlent la complicité exceptionnelle du quartet. Radio France

Durée 1 heure environ .

Ferme Courbet 28 grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

