les halles Confolens Charente
Début : Vendredi 2025-12-12 16:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Sous les Halles à partir de 16h30
Plongez dans la magie de Noël sous les halles ! Près de 50 artisans et producteurs vous attendent pour un moment de partage et de convivialité à Confolens.
les halles Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 contact@mairie-confolens.fr
English :
Under Les Halles from 4:30pm
Immerse yourself in the magic of Christmas under the Halles! Nearly 50 craftsmen and producers await you for a moment of sharing and conviviality in Confolens.
German :
In den Markthallen ab 16:30 Uhr
Tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber unter den Markthallen! Fast 50 Kunsthandwerker und Produzenten erwarten Sie zu einem Moment des Austauschs und der Geselligkeit in Confolens.
Italiano :
Sotto Les Halles dalle 16.30
Immergetevi nella magia del Natale sotto il mercato coperto! Quasi 50 artigiani e produttori vi aspettano per accogliervi a Confolens per un momento di condivisione e convivialità.
Espanol :
Bajo Les Halles a partir de las 16.30 h
¡Sumérjase en la magia de la Navidad bajo el mercado cubierto! Cerca de 50 artesanos y productores le esperan en Confolens para un momento de intercambio y convivencia.
L’événement Confolens marché de noël Confolens a été mis à jour le 2025-02-06 par Office de Tourisme Charente Limousine