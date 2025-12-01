Confolens marché de noël Confolens

Confolens marché de noël

les halles Confolens Charente

Début : Vendredi 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Sous les Halles à partir de 16h30

Plongez dans la magie de Noël sous les halles ! Près de 50 artisans et producteurs vous attendent pour un moment de partage et de convivialité à Confolens.

les halles Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 contact@mairie-confolens.fr

English :

Under Les Halles from 4:30pm

Immerse yourself in the magic of Christmas under the Halles! Nearly 50 craftsmen and producers await you for a moment of sharing and conviviality in Confolens.

German :

In den Markthallen ab 16:30 Uhr

Tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber unter den Markthallen! Fast 50 Kunsthandwerker und Produzenten erwarten Sie zu einem Moment des Austauschs und der Geselligkeit in Confolens.

Italiano :

Sotto Les Halles dalle 16.30

Immergetevi nella magia del Natale sotto il mercato coperto! Quasi 50 artigiani e produttori vi aspettano per accogliervi a Confolens per un momento di condivisione e convivialità.

Espanol :

Bajo Les Halles a partir de las 16.30 h

¡Sumérjase en la magia de la Navidad bajo el mercado cubierto! Cerca de 50 artesanos y productores le esperan en Confolens para un momento de intercambio y convivencia.

