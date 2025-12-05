Confolens Téléthon

Confolens Charente

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Dans toute la ville

Depuis de nombreuses années, la Ville de Confolens coordonne des animations avec les associations de la commune afin d’obtenir des fonds qui seront reversés au Téléthon.

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

English :

All over town

For many years, the town of Confolens has been coordinating events with local associations to raise funds for the Telethon.

German :

In der ganzen Stadt

Seit vielen Jahren koordiniert die Stadt Confolens gemeinsam mit den Vereinen der Gemeinde Veranstaltungen, um Gelder für den Telethon zu sammeln.

Italiano :

In tutta la città

Da molti anni, la città di Confolens coordina eventi con le associazioni locali per raccogliere fondi per Telethon.

Espanol :

Por toda la ciudad

Desde hace muchos años, la ciudad de Confolens coordina eventos con asociaciones locales para recaudar fondos para el Teletón.

