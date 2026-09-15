Confort d’été, confort d’hiver : les matériaux bio et géosourcés CAUE de la Sarthe Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Confort d’été, confort d’hiver : les matériaux bio et géosourcés

CAUE de la Sarthe 1 Rue de la Mariette Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25 16:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Découvrez la matériauthèque du CAUE lors dune visite dédiée aux solutions d’isolation biosourcées ou géosourcées. Venez comparer les matériaux, leurs performances thermiques et acoustiques, leur impact environnemental, et découvrez un prototype d’enduit terre.

Le CAUE vous invite à découvrir sa matériauthèque lors d’une visite dédiée aux solutions d’isolation biosourcées ou géosourcées. À travers une sélection d’échantillons, la visite mettra en lumière les caractéristiques et les performances de différents isolants, ainsi que de correcteurs thermiques. Vous pourrez comparer les matériaux, comprendre leurs atouts en matière de confort thermique et acoustique, et d’impact environnemental. Vous découvrirez un prototype d’enduit terre récemment mis en place au CAUE. Un moment privilégié pour toucher, observer et mieux comprendre les matériaux qui répondent aux enjeux des bâtiments de demain.

Animée par Anne Froidevaux, Chargée de missions patrimoine bâti au CAUE de la Sarthe & Alexandra Buvignier, Chargée de missions patrimoine mobilier au CAUE de la Sarthe. .

CAUE de la Sarthe 1 Rue de la Mariette Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 35 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the CAUE’s materials library during a tour dedicated to bio-based or geosourced insulation solutions. Come compare the materials, their thermal and acoustic performance, and their environmental impact, and discover a prototype earthen plaster.

L’événement Confort d’été, confort d’hiver : les matériaux bio et géosourcés Le Mans a été mis à jour le 2026-09-11 par CDT72