Confort et gourmandise L’atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) Paris

Confort et gourmandise Vendredi 3 octobre, 18h30 L’atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) Paris

Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

– Velouté aux champignons

– Risotto au safran

– Tiramisu facile

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331019/confort-et-gourmandise/

L'atelier des Chefs – Paris Saint Lazare (9ème) 20 rue Saint Lazare, 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France

