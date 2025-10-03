Confort et gourmandise L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse

Confort et gourmandise Vendredi 3 octobre, 19h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne

Prix : 59 €

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

– Velouté aux champignons

– Curry de légumes à l’indienne

– Tartelette chocolat-cacahuètes

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333409/confort-et-gourmandise/

L’atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333409/confort-et-gourmandise/ »}]

