Confort et gourmandise L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse
Confort et gourmandise L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse vendredi 3 octobre 2025.
Confort et gourmandise Vendredi 3 octobre, 19h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne
Prix : 59 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00
Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:30:00
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.
Au menu :
– Velouté aux champignons
– Curry de légumes à l’indienne
– Tartelette chocolat-cacahuètes
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333409/confort-et-gourmandise/
L’atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333409/confort-et-gourmandise/ »}]
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.