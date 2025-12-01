Confréries du produit de terroir au produit culte ! Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Confréries du produit de terroir au produit culte !

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Les confréries gastronomiques sont présentes dans tout notre pays. Anne Parizot*, professeur des universités émérite, nous invite à nous glisser dans leurs coulisses… Ces confréries qui font rayonner les produits de nos terroirs et nos savoir-faire ont d’ailleurs participé à l’inscription du repas gastronomique des Français à l’UNESCO.

Découvrez cet univers très riche dans lequel les confrères défendent un véritable art de vivre.

La conférence se terminera avec le verre des Confrères !

* Anne Parizot est membre du Centre Interlangues TIL de l’Université de Bourgogne Europe. Ses thématiques de recherche sont entre autres l’œnologie, la gastronomie, le tourisme et la patrimonialisation croisant les regards sur les lieux, les hommes, les objets, autrement dit tout ce qui les unit et fait sens. Les confréries incarnent parfaitement cette vision. Elle a organisé un colloque sur les Confréries à Charleville-Mézières et écrit ouvrage et de nombreux articles sur le sujet. .

