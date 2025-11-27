Confucius et les Entretiens Amphi Favoreu Aix-en-Provence

Confucius et les Entretiens

Jeudi 27 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Christine CHAIGNE, Maitre de Conférence AMU, juriste sinisante.

C’est dans les Entretiens recueil de propos familiers, anecdotes, brèves paraboles, maximes que nous pourrons le mieux toucher du doigt la personnalité et l’enseignement du Maître, référence pour toute une civilisation Nul écrit n’a exercé une plus durable influence sur une plus grande partie de l’humanité constate Pierre Ryckmans (il a traduit en français et annoté les Entretiens). .

Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Lecture by Christine CHAIGNE, Senior Lecturer at AMU, Chinese jurist.

German :

Konferenz unter der Leitung von Christine CHAIGNE, Maitre de Conférence AMU, sinisierende Juristin.

Italiano :

Conferenza di Christine CHAIGNE, docente senior presso l’AMU, avvocato cinese.

Espanol :

Conferencia de Christine CHAIGNE, profesora titular de la UMA, abogada china.

