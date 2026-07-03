Informations pratiques

Bellemagny

Congrégation des Bénédictines Adoratrices

14 rue du couvent Bellemagny Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Les Sœurs ont la joie et l’honneur de vous inviter à venir célébrer avec nous le Jubilé de la fondation des Bénédictines Adoratrices de Bellemagny.

Cette année jubilaire marque les 175 ans de la fondation de notre congrégation, un moment important pour notre communauté et pour l’histoire du couvent.

À cette occasion, trois célébrations auront lieu dans notre chapelle ou, si le temps le permet, dans le jardin du couvent.

Nous serions heureuses de pouvoir partager ce moment de fête avec vous. À l’issue des célébrations, nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié afin de prolonger cette rencontre dans un esprit convivial.

Votre présence serait pour nous un encouragement envers notre communauté et la vie du couvent. .

14 rue du couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 27 76 55

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English :

The Sisters are delighted and honored to invite you to join us in celebrating the Jubilee of the founding of the Benedictine Adorers of Bellemagny.

L’événement Congrégation des Bénédictines Adoratrices Bellemagny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau