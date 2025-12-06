Congrès Autisme France Palais des Congrès Marseille

Congrès Autisme France

Samedi 6 décembre 2025 de 8h à 17h30. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 57 – 57 – 75 EUR

Congrès sur l’autisme et les troubles associés

L’autisme est un trouble spécifique, pas encore suffisamment connu. On n’est pas uniquement autiste, malheureusement dans la plupart des cas, un grand nombre cumule avec d’autres troubles (épilepsie, alimentation, troubles psychiques, difficultés sensorielles etc…).





Ce congrès tente d’analyser les différents troubles et de trouver des solutions. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 73 19 88 secretariat@autisme13.fr

English :

Congress on autism and related disorders

German :

Kongress über Autismus und assoziierte Störungen

Italiano :

Conferenza sull’autismo e i disturbi associati

Espanol :

Conferencia sobre autismo y trastornos asociados

