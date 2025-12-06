Congrès Autisme France Palais des Congrès Marseille

Congrès Autisme France

Samedi 6 décembre 2025. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 57 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Autisme et troubles associés.

Fidèle à notre engagement, cet événement réunira des experts, des professionnels de santé, des familles et des personnes concernées pour explorer les spécificités de l’autisme et ses troubles associés.







Au-delà des conférences, cette journée sera une occasion unique de rencontres et d’interactions entre les participants et de découvertes sur les nombreux stands qui seront présents encore cette année. Nous espérons qu’elle permettra à chacun d’enrichir ses connaissances, de découvrir de nouvelles pistes de soutien et d’interventions, et de renforcer le réseau des acteurs engagés pour une meilleure prise en charge de l’autisme. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Autism and associated disorders.

German :

Autismus und assoziierte Störungen.

Italiano :

Autismo e disturbi associati.

Espanol :

Autismo y trastornos asociados.

L’événement Congrès Autisme France Marseille a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille