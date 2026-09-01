Congrès Bihar Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Congrès Bihar

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-24

Du 23 au 26 septembre 2026, le Pays Basque accueille le Congrès International des Communautés Linguistiques Minorées en voie de Revitalisation.

Pendant quatre jours, expertes et experts, militantes et militants, artistes venus des quatre coins du globe se retrouveront entre Bilbao, Irun et Hendaye.

Borderline Fabrika accueillera une partie de la programmation en soirée. .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35

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English : Congrès Bihar

L’événement Congrès Bihar Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce