Congrès Bihar Borderline Fabrika Hendaye
jeudi 24 septembre 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Congrès Bihar
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-24
Du 23 au 26 septembre 2026, le Pays Basque accueille le Congrès International des Communautés Linguistiques Minorées en voie de Revitalisation.
Pendant quatre jours, expertes et experts, militantes et militants, artistes venus des quatre coins du globe se retrouveront entre Bilbao, Irun et Hendaye.
Borderline Fabrika accueillera une partie de la programmation en soirée. .
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Congrès Bihar
L’événement Congrès Bihar Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 16 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye 17 septembre 2026
- Visite d’Hendaye Quartier plage Office de Tourisme Hendaye 17 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visites d’Abbadia, le Château-Observatoire, Route de la Corniche Hendaye 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visites de la Cité des Mémoires Cité des Mémoires Hendaye 19 septembre 2026