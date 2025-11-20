CONGRÉS DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE Montpellier
CONGRÉS DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
Montpellier Hérault
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-22
2025-11-20
JCEF est un événement annuel majeur qui réunit des jeunes citoyens engagés de 18 à 40 ans, issus de divers horizons professionnels.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
JCEF is a major annual event that brings together committed young citizens aged 18 to 40, from a wide range of professional backgrounds.
German :
JCEF ist eine jährliche Großveranstaltung, die junge engagierte Bürger zwischen 18 und 40 Jahren mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen zusammenbringt.
Italiano :
Il JCEF è un importante evento annuale che riunisce giovani cittadini impegnati di età compresa tra i 18 e i 40 anni provenienti da diversi contesti professionali.
Espanol :
El JCEF es un gran acontecimiento anual que reúne a jóvenes ciudadanos comprometidos de entre 18 y 40 años de diversos ámbitos profesionales.
