CONGRÉS DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE Montpellier

CONGRÉS DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE Montpellier jeudi 20 novembre 2025.

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-22

2025-11-20

JCEF est un événement annuel majeur qui réunit des jeunes citoyens engagés de 18 à 40 ans, issus de divers horizons professionnels.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

English :

JCEF is a major annual event that brings together committed young citizens aged 18 to 40, from a wide range of professional backgrounds.

German :

JCEF ist eine jährliche Großveranstaltung, die junge engagierte Bürger zwischen 18 und 40 Jahren mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen zusammenbringt.

Italiano :

Il JCEF è un importante evento annuale che riunisce giovani cittadini impegnati di età compresa tra i 18 e i 40 anni provenienti da diversi contesti professionali.

Espanol :

El JCEF es un gran acontecimiento anual que reúne a jóvenes ciudadanos comprometidos de entre 18 y 40 años de diversos ámbitos profesionales.

