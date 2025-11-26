CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA SFLS 2025 Montpellier
Montpellier Hérault
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-28
2025-11-26
Le Congrès SFLS 2025 se tiendra du 26 au 28 novembre 2025 à Montpellier. Le thème de cette édition, Du VIH à la santé sexuelle nouveaux enjeux. Sommes-nous vraiment dans l’ère post-sida ? , invitera à une réflexion sur l’évolution des enjeux liés au VIH et à la santé sexuelle, en questionnant les avancées et les défis actuels dans ce domaine crucial.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The SFLS 2025 Congress will be held in Montpellier from November 26 to 28, 2025. The theme of this year?s event, From HIV to sexual health: new challenges. Are we really in the post-AIDS era? , will invite us to reflect on the evolution of issues related to HIV and sexual health, by questioning current advances and challenges in this crucial field.
German :
Der SFLS-Kongress 2025 findet vom 26. bis 28. November 2025 in Montpellier statt. Das Thema des diesjährigen Kongresses lautet: Von HIV zu sexueller Gesundheit: Neue Herausforderungen. Sind wir wirklich in der Post-Aids-Ära? wird zu einer Reflexion über die sich verändernden Herausforderungen im Zusammenhang mit HIV und sexueller Gesundheit einladen, indem die aktuellen Fortschritte und Herausfo
Italiano :
Il Congresso SFLS 2025 si terrà dal 26 al 28 novembre 2025 a Montpellier. Il tema dell’evento di quest’anno, Dall’HIV alla salute sessuale: nuove sfide. Siamo davvero nell’era post-AIDS? , offrirà l’opportunità di riflettere sull’evoluzione delle problematiche legate all’HIV e alla salute sessuale e di considerare i progressi e le sfide che questo settore cruciale sta affrontando.
Espanol :
El Congreso SFLS 2025 se celebrará del 26 al 28 de noviembre de 2025 en Montpellier. El tema del evento de este año, Del VIH a la salud sexual: nuevos retos. ¿Estamos realmente en la era post-sida? , brindará la oportunidad de reflexionar sobre los cambiantes temas que rodean al VIH y la salud sexual, y de considerar los avances y retos a los que se enfrenta actualmente este crucial campo.
