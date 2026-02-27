Congrès de Médecine d’Urgence du Collège PACA (COPACAMU) Palais des Congrès Marseille
Congrès de Médecine d’Urgence du Collège PACA (COPACAMU) Palais des Congrès Marseille jeudi 26 mars 2026.
Congrès de Médecine d’Urgence du Collège PACA (COPACAMU)
Du jeudi 26 au vendredi 27 mars 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-26
Préparez-vous à deux jours d’échanges, d’émulation et d’inspiration au cœur de Marseille.
En 2026, le COPACAMU poursuivra cette dynamique des conférences de haut niveau, des ateliers pratiques, des rencontres pluridisciplinaires et, bien sûr, une nouvelle édition de la SOUTHCUP toujours plus intense et fédératrice. .
Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for two days of exchange, emulation and inspiration in the heart of Marseille.
L’événement Congrès de Médecine d’Urgence du Collège PACA (COPACAMU) Marseille a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille