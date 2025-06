CONGRES DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS PORTES OUVERTES Chaumont 28 juin 2025 07:00

CONGRES DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS PORTES OUVERTES
Congrès départemental des sapeurs pompiers
Chaumont, Haute-Marne
28 juin 2025

• 8h -10h15 Assemblée générale de l’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers (Salle Niederberger Conseil départemental de la Haute-Marne)

• (horaire à confirmer) Cérémonie officielle sur la place Aristide BRIAND dans le cadre de la Journée nationale.

• Défilé pédestre et motorisé, de la Rue Victoire de la Marne à la Rue Jules Tréfousse.

• À partir de 12h30 jusqu’à 22h Portes ouvertes de la Cité des sapeurs-pompiers (29, Rue du Vieux Moulins), avec la présence de nombreux exposants, de jeux et animations pour toutes les familles et des démonstrations assurées sur le site jusqu’à 19h.

• De 19h à 22h Repas-concert, ouvert au public, en clôture festive de cette journée commémorative. .

Congrès départemental des sapeurs pompiers

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 25 17

