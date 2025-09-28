Congrès des historiens et des passionnés d’histoire Molsheim

Congrès des historiens et des passionnés d’histoire Molsheim dimanche 28 septembre 2025.

Congrès des historiens et des passionnés d’histoire

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

– Au programme Conférences, déjeuner sur place et visites guidées !

Venez nombreux au 40e Congrès des historiens et des passionnés d’histoire organisé avec la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs !

Conférences

Érasme Gerber, Une comète au firmament de l’histoire d’Alsace (Paul Abel)

La guerre des Paysans représente une affaire de dimension européenne (cinq pays actuels concernés), et hors normes pour l’époque. Que sait-on d’Érasme Gerber de Molsheim, qui fut le capitaine général des bandes insurgées d’Alsace et des environs, en 1525 ? Quelle fut sa place dans la conception et la stratégie de la révolution de l’homme du commun en Alsace ? Que peut-on dire sur sa fin tragique ?

De Turckheim à Dachstein la campagne hivernale des troupes du maréchal de Turenne, janvier 1675 (Jean Bourcart)

Durant la guerre de Hollande (1672-1678), le maréchal de Turenne bénéficie d’une grande initiative pour mener les troupes françaises à la bataille afin de repousser celles des Impériaux sur la rive droite du Rhin. Après avoir mené de nombreux combats tout au long de l’année 1674, il ne se résigne pas à cantonner dans ses quartiers d’hiver et conduit, en janvier 1675, une manœuvre d’aile inédite sur Turckheim, puis met le siège devant Dachstein, ultime place forte où se sont retranchés les Impériaux dans la région. Ces deux opérations témoignent de l’art de la guerre au XVIIe siècle et soulignent le rôle d’un célèbre chef militaire du Grand siècle dans cette campagne en Alsace.

Hanns Trippel et les voitures amphibies à Molsheim de 1940 à 1944 (Grégory Oswald)

Sous l’annexion allemande, l’usine automobile d’Ettore Bugatti devint le lieu de production d’engins militaires aussi remarquables qu’extraordinaires. C’est à Molsheim, en effet, que Hanns Trippel, le père des voitures amphibies , développa ses étonnants Trippelwagen qui, pour la plupart, disparurent durant la guerre. D’autres inventions sont tout aussi révolutionnaires, comme le char léger amphibie ou le traîneau à cabine amphibie, sans oublier les fameuses torpilles aéroportées, également destinées à l’armée allemande.

Visites guidées

L’église des Jésuites

À 100 m de l’Hôtel de la Monnaie, Dany Schitter (vice-présidente de la SHAME) vous invite à découvrir ce joyau de l’architecture religieuse du XVIIe siècle. L’intérieur rassemble des trésors artistiques contemporains de l’église, comme les portes en bois sculpté (1618) et la chaire à prêcher (1631). On y découvre aussi le gisant de l’évêque Jean Ier de Dirpheim, mort en 1328, ainsi que du mobilier plus récent, comme l’orgue Silbermann (1781) ou le maître-autel néo-gothique (1865).

Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti

À 10 minutes à pied de l’Hôtel de la Monnaie, Grégory Oswald (secrétaire de la SHAME) vous accueille sur le site de l’ancien monastère, avec son prieuré, son grand cloître et ses cellules individuelles. Chassés de Strasbourg, les chartreux vinrent s’établir à Molsheim en 1598 et y vécurent jusqu’en 1792, dans le silence et la solitude, mais au cœur de la ville, un phénomène rare dans l’histoire des chartreuses

Au programme

10 h 00- Les trois conférences d’une durée de 30 minutes chacune

11 h 30- Apéritif offert par la Ville de Molsheim

12 h 30- Déjeuner sur place, à l’Hôtel de la Monnaie Menu buffet de produits du terroir avec salades et accompagnements, tarte aux pommes, boissons comprises avec café.

14 h 30- Départ pour l’une des deux visites guidées au choix. .

English :

Come one, come all to the 40th Congrès des historiens et des passionnés d’histoire organized by the Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs-SHAME at Ville de Molsheim!

– On the program: lectures, on-site lunch and guided tours!

German :

Kommen Sie zahlreich zum 40. Kongress für Historiker und Geschichtsinteressierte, der in Zusammenarbeit mit der Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs-SHAME à Ville de Molsheim organisiert wird!

– Auf dem Programm stehen: Vorträge, Mittagessen vor Ort und Führungen!

Italiano :

Venite tutti al 40° Congresso degli storici e degli amanti della storia organizzato dalla Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs-SHAME alla Ville de Molsheim!

– In programma: conferenze, pranzo in loco e visite guidate!

Espanol :

Vengan todos al 40º Congreso de Historiadores y Amantes de la Historia organizado por la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs-SHAME en la Ville de Molsheim

– En el programa: conferencias, almuerzo in situ y visitas guiadas

