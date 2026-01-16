Congrès des marchés de France Centre des Congrès de Caen Caen

Congrès des marchés de France

Le 104ème congrès de la Fédération Nationale des Marchés de France, se déroulera du 02 au 04 Mars 2026 au Centre des congrès de Caen. Les syndicats régionaux y sont rassemblés pour échanger sur les évolutions du commerce non sédentaire et l’avenir des marchés.

English : Congrès des marchés de France

The 104th congress of the Fédération Nationale des Marchés de France will take place from 02 to 04 March 2026 at the Caen Convention Centre. The regional unions will be there to discuss developments in non-sedentary trade and the future of markets.

