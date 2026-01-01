Congrès des VTC Parc Floral de Paris Paris

Un programme construit pour les professionnels avec les professionnels

Durant deux jours, les participants auront accès à :

– Des conférences thématiques et techniques : réglementation, fiscalité, transition énergétique, sécurité, innovations numériques…

– Des tables rondes avec des élus, des représentants institutionnels et des experts du secteur du transport

– Un espace d’exposition réunissant les principaux constructeurs automobiles, équipementiers, services de financement et d’assurance ainsi que les nouvelles solutions technologiques au service des chauffeurs

Ce congrès sera l’occasion d’échanger, de se former et d’anticiper les évolutions de la profession, dans un contexte de mutation rapide des usages de la mobilité urbaine.

Le plus grand rassemblement national dédié aux professionnels du transport privé est de retour !



Alors que le nombre de chauffeurs VTC a triplé en 10 ans, avec plus de 80.000 chauffeurs et exploitants en activité, le Congrès des VTC revient les 13 et 14 janvier 2026 dans le hall de la Pinède du Parc Floral pour une nouvelle édition placée sous le signe de la transition énergétique, de l’innovation et du dialogue entre acteurs du secteur.

Du mardi 13 janvier 2026 au mercredi 14 janvier 2026 :

mardi, mercredi

de 09h30 à 18h00

payant

10 € en prévente en ligne (du 15 octobre au 12 janvier) et 20 € en vente sur place le jour j.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T10:30:00+01:00

fin : 2026-01-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T09:30:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T09:30:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.congresvtc.fr/ https://www.facebook.com/CongresVTC/ https://www.facebook.com/CongresVTC/



Afficher la carte du lieu Parc Floral de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

