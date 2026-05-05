CONGRÈS ESPÉRANTO ★ ESPERANTE EŬROPEN & RENCONTRE + CAFÉ ESPÉRANTO, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

CONGRÈS ESPÉRANTO ★ ESPERANTE EŬROPEN & RENCONTRE + CAFÉ ESPÉRANTO Vendredi 22 mai, 20h00 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:50:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:50:00+02:00

Dans le cadre de l’accueil du Congrès annuel de l’espéranto à Hérouville-Saint-Clair, l’association Hérouville-Espéranto, la ville d’Hérouville et le Café des images vous invitent à la découverte de cette langue vivante universelle grâce à la projection de ESPERANTE EŬROPEN suivie d’une rencontre avec le réalisateur Gabin Forcier.

Ce film documentaire retrace l’aventure de Gabin durant un voyage de 6 mois à travers l’Europe, réalisé principalement en auto-stop. Tout au long de son périple, il part à la rencontre de locuteurs de l’espéranto et participe à des rassemblements et événements culturels dans cette langue. Son but est de s’immerger au cœur de cette communauté linguistique unique pour en comprendre la philosophie, la convivialité et l’impact réel.

★ PROGRAMME

au Café du ciné

→ 18h30 • ESPERANTA KAFEJO

Découverte de l’espéranto en jouant

en salle de cinéma

→ 20h • Projection ESPERANTE EUROPEN

de Gabin Forcier • 2026 • 50 min • VOST (En esperanto)

Suivie d’une rencontre avec Gabin Forcier, le réalisateur

️ Entrée offerte par la Ville d’Hérouville et l’association Hérouville-espéranto

Sur réservation ici sur HelloAsso

L’espéranto est une langue vivante créée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof pour faciliter la communication entre personnes à travers le monde. L’espéranto permet un accès à des cultures différentes, sans prédominance de l’une sur les autres et elle a également développé une culture qui lui est propre. À Hérouville Saint-Clair, elle est représentée et animée par l’association Hérouville esperanto.

Retrouvez plus d’informations sur le Congrès annuel de l’Esperanto à Hérouville-Saint-Clair ici.

Du 22 au 25 mai 2026, le Congrès propose des événements ouverts à tou.tes.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cafe-des-images/evenements/congres-esperanto-esperante-europen-rencontre-avec-le-realisateur »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

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