Congrès International d’Arqueologie – Réseau de castros Portugal et Espagne, Miranda do Douro, Miranda do Douro

Symposium international d’archéologie Réseau de Castros / Red de Castros (Portugal – Espagne)
Miranda do Douro – 2026
11 au 12 juin 2026
PROGRAMME DU CONGRÈS
Mini-auditorium de Miranda do Douro
Largo Dom João III
(Miranda do Douro, Portugal)
ENTRÉE LIBRE / ACCÈS GRATUIT
Jeudi 11 juin 2026
9.30. Inauguration – Présidente de la municipalité de Miranda do Douro. Dr. Helena Barril.
10.00. Mónica Salgado (Câmara Municipal do Miranda do Douro) et José Carlos Sastre Blanco (Sociedad Ibérica de Arqueología) : Le projet archéologique du Réseau de Castros : un modèle de recherche archéologique et de divulgation patrimoniale.
10.30. Mónica Salgado (Câmara Municipal do Miranda do Douro) : Travaux archéologiques : le château de Miranda do Douro, le Berrão de Ramilo et le Castro S. João das Arribas
11.00. Pause / Café
11.30. ATELIER : Céramiques et matériaux archéologiques du Portugal et de l’Espagne
12.00. Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca) : Un regard sur les établissements ruraux fortifiés dans la Meseta del Duero (siglos V-VI)
12.30. Ana Oliveira (Université de Porto) : Notes et questions sur les villages fortifiés du nord-est transmontano.
13.00. Discussion
13h30 Déjeuner
15.30. José Carlos Sastre Blanco (ZamoraProtohistórica) : Les sites archéologiques de la Quinta de Crestelos (Meirinhos, Mogadouro) et le Castillón (Zamora), pendant l’antiquité tardive.
16.00. Feliciano Cadierno Guerra (Universidad de Valencia), José Honrado Castro (Sociedad Ibérica de Arqueología) et José Carlos Sastre Blanco (Sociedad Ibérica de Arqueología) : El entorno arqueológico de Peña Piñera : Campaña de prospecciones 2024-
2025
16.30. Jesús Celis (Instituto Leonés de Cultura) : Investigaciones en el Castro de la Peña del Hombre (Léon)
17:00. Café
17.30. Marina del Pino, Martín Bengoechea, María Luisa Osete e Fátima Hernández (Universidad Complutense de Madrid) : Arqueomagnetismo en Iberia : Retos y Aplicaciones.
18:00 Film O Cabeço da Mina – Rui Pedro Lamy
Vendredi 12 juin 2026
9h30. Début des travaux
10.00. Esteban Álvarez Fernández y Rocio Pazos García (Universidad de Salamanca) : Arqueozoología sin fronteras : novedades sobre los estudios faunísticos en el SW de la Submeseta Norte (siglos VII a. C.-VII)
10.30. Arqueología y puesta en valor del patrimonio histórico en la ciudad de Zamora.
11.00. Pause / Café
11.30. Cláudia Melo (Université d’Évora) : Le patrimoine naturel et culturel du Douro International : caractérisation pour intervention
12.00. Domingos Raposo (Professeur d’histoire de Miranda do Douro) : Antre palabras i calhaus, un caldico de stória de la lhéngua mirandesa.
12h30. Discussion
13.00. Nourriture
16.00. Visite du château de Miranda do Douro et du Castro de São João das Arribes.
Miranda do Douro Largo D. João III Miranda do Douro Miranda do Douro Bragance 937434515
