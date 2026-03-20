Congrès National des Gardes Champêtres de France

Montgenèvre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez voir et soyez témoin de cette belle manifestation mettant à l’honneur les représentants nationaux de Gardes Champêtres de France qui défilerons pour vous.

RDV aux abords de la rue de l’église et de la route d’Italie au passage du défilé.

.

Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 52 52 accueil@montgenevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see and witness this wonderful event honouring the national representatives of the Gardes Champêtres de France who will be parading for you.

RDV at the approaches to the rue de l’église and the route d’Italie as the parade passes by.

L’événement Congrès National des Gardes Champêtres de France Montgenèvre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Montgenèvre