Congrès National des Sapeurs-Pompiers X Carole b. & Lapin Blanc Centre des Expositions Le Mans

Congrès National des Sapeurs-Pompiers X Carole b. & Lapin Blanc

Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-08 09:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-08

Lors du 131e Congrès national des Sapeurs-Pompiers, les artistes Carole b. et Lapin Blanc livreront une performance artistique en direct sur le thème du métier de sapeur-pompier. Du mercredi 8 au vendredi 10 octobre, de 9h à 19h. Au Centre des Expositions du Mans, à proximité de l’entrée 3. Plus de renseignements au 02 43 47 36 52. .

Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

