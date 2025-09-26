CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan

CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26

CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan vendredi 26 septembre 2025.

CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025

1 Rue Général Derroja Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
  .

1 Rue Général Derroja Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 94 23  mission@cerclealgerianiste.fr

English :

Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja

German :

Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja

Italiano :

Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja

Espanol :

Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja

L’événement CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan a été mis à jour le 2025-09-15 par PERPIGNAN TOURISME