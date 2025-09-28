CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan
CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan dimanche 28 septembre 2025.
CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025
1 Rue Général Derroja Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
.
1 Rue Général Derroja Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 94 23 mission@cerclealgerianiste.fr
English :
Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
German :
Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
Italiano :
Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
Espanol :
Cercle algérianiste national , 1 rue général Derroja
L’événement CONGRÈS NATIONAL & FORUM DU LIVRE 26, 27, 28 SEPTEMBRE 2025 Perpignan a été mis à jour le 2025-09-15 par PERPIGNAN TOURISME