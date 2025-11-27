CONGRÈS ONE HEALTH Campus de Beaulieu Rennes Jeudi 27 novembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante, sur inscription

Organisé par Bleu-Blanc-Coeur, avec le soutien de : INRAE, Fondation Université de Rennes, Rennes Métropole, Région Bretagne, Valorex

Depuis 25 ans, Bleu-Blanc-Coeur oeuvre à démontrer les liens entre modes de production agricole, santé des sols, qualité de l’alimentation, bien-être animal et santé humaine.

Cette 13ème édition du congrès a pour ambition de passer des preuves scientifiques aux solutions concrètes, afin de construire une santé globale : humaine, animale et environnementale.

Tout au long de la journée, experts, chercheurs et acteurs des filières partageront leurs connaissances et expériences. Une belle occasion de mettre en avant la Chaire Aliments et bien manger portée par la Fondation !

Découvrez le programme ici : [https://bleu-blanc-coeur.org/evenements/one-health-2025-par-bleu-blanc-coeur/](https://bleu-blanc-coeur.org/evenements/one-health-2025-par-bleu-blanc-coeur/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T18:00:00.000+01:00

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine