Conjuring l’heure du jugement Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Conjuring l’heure du jugement Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour samedi 27 septembre 2025.

Conjuring l’heure du jugement

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Interdit 12 ans

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui…

Interdit 12 ans

Alors qu’ils espéraient une nouvelle vie, Ed et Lorraine Warren se voient impliqués dans une dernière enquête…qu’ils n’auraient jamais dû accepter. Dans la maison de la famille Smurl, un mal ancien les attend. Un ennemi qu’ils croyaient à jamais enfoui… Découvrez comment les Warren ont affronté le cas le plus maléfique de leur carrière, inspiré de faits réels qui ont terrorisé l’Amérique.

Autre séance le Ven 3 oct à 20h30 .

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Conjuring l’heure du jugement

Forbidden 12 years

Hoping for a new life, Ed and Lorraine Warren find themselves involved in a final investigation?one they should never have accepted. In the Smurl family home, an ancient evil awaits them. An enemy they thought had been buried forever…

German : Conjuring l’heure du jugement

Verboten 12 Jahre

Obwohl sie auf ein neues Leben gehofft hatten, werden Ed und Lorraine Warren in eine letzte Untersuchung verwickelt?die sie niemals hätten annehmen dürfen. Im Haus der Familie Smurl wartet ein uraltes Übel auf sie. Ein Feind, den sie für immer begraben glaubten…

Italiano :

Vietato ai minori di 12 anni

Sperando in una nuova vita, Ed e Lorraine Warren si trovano coinvolti in un’ultima indagine che non avrebbero mai dovuto accettare. Nella casa della famiglia Smurl, un antico male li attende. Un nemico che pensavano fosse stato sepolto per sempre…

Espanol : Conjuring l’heure du jugement

Prohibido a menores de 12 años

Con la esperanza de una nueva vida, Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en una investigación final… una que nunca deberían haber aceptado. En la casa de la familia Smurl les espera un antiguo mal. Un enemigo que creían enterrado para siempre…

L’événement Conjuring l’heure du jugement Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Tartas