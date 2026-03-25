Connais-toi toi-même ! Smart Cabaret Brives-Charensac
Connais-toi toi-même ! Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 4 avril 2026.
Connais-toi toi-même !
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Connais-toi toi-même est le nouveau one-man-show de Michel Bernini.
Le spectacle débute par son immersion dans l’univers des applis de rencontre après 50 ans situations inattendues, rendez-vous improbables, portraits de femmes hautes en couleur…
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Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
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English :
Connais-toi toi-même is Michel Bernini?s new one-man show.
The show begins with his immersion in the world of dating apps after 50: unexpected situations, unlikely dates, portraits of colorful women…
L’événement Connais-toi toi-même ! Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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