Connais-toi toi-même ! Smart Cabaret Brives-Charensac

Connais-toi toi-même !

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Connais-toi toi-même est le nouveau one-man-show de Michel Bernini.

Le spectacle débute par son immersion dans l’univers des applis de rencontre après 50 ans situations inattendues, rendez-vous improbables, portraits de femmes hautes en couleur…

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Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

Connais-toi toi-même is Michel Bernini?s new one-man show.

The show begins with his immersion in the world of dating apps after 50: unexpected situations, unlikely dates, portraits of colorful women…

L’événement Connais-toi toi-même ! Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay